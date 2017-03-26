ماذا قال احمد فران و جان عبد النور بعد دربي بيروت ؟

عبر مدرب فريق الرياضي لكرة السلة احمد فران عن سعادته بعد فوزه في دربي بيروت مؤكداً ان فريق الحكمة الان مغاير عن الذي قابله في الذهاب كما اثنى على اداء لاعبه اللبناني جان عبد النورالذي اوقف نجم الحكمة ايفيبرا في النصف الثاني من اللقاء بعد ادائه الدفاعي الرائع .

واضاف فران انه يتمنى ان يقدم سوزا اداءً جيدا للمساهمة في تقدم الفريق الاصفر في المرحلة المقبلة دون الكشف عن اللاعب الذي سيستبدله به في التشكيلة الاساسية كما تمنى أن تبتعد الاصابات عن اللاعبين كي تبقى المباريات حماسية اكثر فأكثر و اصر على تمنياته بمقابلة فريق الحكمة في الادوار النهائية .

و من جهته أكد لاعب الرياضي جان عبد النور ان فريق الرياضي قدم مباراة كبيرة و عاد الى مستواه المعهود بعد الخطوة الناقصة امام الهومنتمن مثنياً على اداء فريق الحكمة الذي تتطور جداً حسب قوله منذ بطولة دبي الدولية .