ماذا قالت رويدا عطية عن خبر انفصالها؟

بعد إعلان الفنان السوري اسماعيل مناسترلي خبر انفصاله عن النجمة السورية رويدا عطية بعد قرابة 10 أشهر على إعلان خطوبتهما رسمياً.

نشرت عطية عدة تغريدات متعلقة بالموضوع عبر حسابها الخاص على موقع “تويتر”، والتي اعتذرت من خلالها عن الرد على أي سؤال صحافي متعلق بالخبر قائلة: “واعتذر كل الاعتذار من الصحافه العربيه اللي بتحترم قلما وأتمنى عدم اللقاءات كرمال نحكي بموضوعنا حياتنا مو للنشر.. قسمه ونصيب تمنولنا الخير..وشكراً”.

وتابعت :” لكل المحبين وغير المحبين أنا أكن لابن بلدي الغالي والعزيز جداً ع قلبي اسماعيل مناسترلي كل المحبه ومتل ما قال القسمه والنصيب… وعنا عمل مشترك “غاروا منك” مستمرين بدعمه ودعمكم طبعاً والاحترام متبادل دايماً بيني وبينو تمنالولنا الخير ليصيبكم”

وختمت تغريداتها: “وطبعاً أي كلمه بحقي أو حق اسماعيل بلوك مباشر، كلامي موجه للطيور المفترسه اللي ح تحلق عنا بغايه الأذى اسماعيل رجال وإبن بيت وقال قسمه ونصيب”.