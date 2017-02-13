ماذا ستفعل ميشال أوباما بعد خروجها من البيت الأبيض؟

بعد مغادرتها البيت الأبيض، قررت سيدة أميركا الأولى السابقة، ميشال أوباما أن تحقق حلماً لطالما راودها أن تصبح عضواً في لجنة تحكيم أحد البرامج التلفزيونية.

ذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” أنّ أوباما ستنضم إلى لجنة تحكيم النسخة الأميركية من برنامج “ماستر شيف جونيور”. وهكذا بات عليها أن تتذوق وتقارن نكهات الأطباق التي يصنعها مشاركون تراوح أعمارهم بين 8 و13 عاماَ.

يُذكر أن أوباما كانت أولت، خلال إقامتها في البيت الأبيض، اهتماماً كبيراً لصحة الشباب في أميركا وسعت إلى خفض نسبة البدانة في أوساطهم.