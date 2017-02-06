ماذا حصل لديمة قندلفت؟

أثارت النجمة السورية ديمة قندلفت ضجة كبيرة وتساؤل جمهورها بعد نشرها صورة غريبة على صفحتها على “فايسبوك”.

وظهرت النجمة المميزة وكأنها تعرضت للضرب العنيف على وجهها، إلا أنها أكدت في تعليقها على الصورة أنها من احد الاعمال الدرامية التي تحضر لها، ويبدو أن الشخصية تتعرض للعنف.

وكتبت على الصورة “أحب عملي، تمثيل، سوريا، دراما”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وهناك من تنبه للأمر، في حين سأل العديد منهم عما حصل معها.

المصدر: لها