ماذا تعلم أديل ابنها انجيلو؟

أكدت النجمة البريطانية أديل أنها تعلم ابنها الصغير أنجلو البالغ من العمر 4 سنوات أن يحترم النساء ويصبح لطيفا معهن، وأن يقدر ويحترم قوة النساء وطاقتهن.

وأكد في لقاء معمجلة “OK!” الإخبارية أنها تسعى لبناء شخصيته ليقدر قوة المرأة ومكانتها في هذا العالم.

وكان مصدر مقرب من أديل كشف أنها تريد الإنجاب مرة أخرى من صديقها سيمون كنيكي، مؤكداً أنهما على أتم الاستعداد لتلك الخطوة، مشيرا الى انهما يشعران بأن الآن هو الوقت المناسب لإضافة فرد جديد لعائلتهما.