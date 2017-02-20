ماذا بعد توقيع المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة؟!

يسود الترقب ما سيؤول إليه مصير مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي وقعه وزير الداخلية نهاد المشنوق، في ظل تكتم بشأن ما إذا كان سيسلك طريقه نحو القصر الجمهوري أم لا.

فقد ذكرت صحيفة اللواء أن المرسوم قد حوّل إلى رئاسة مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته إلى مقر الرئاسة الأولى.

وبات محسوماً لـ”النهار” ان رئيس الجمهورية لن يوقع المرسوم ما يفتح الباب أمام احتمالات التمديد أو الوقوع في الفراغ أو المواجهة السياسية.

من جهته،قلل وزير العدل سليم جريصاتي من أهمية عدم توقيع الرئيس عون على المرسوم، قائلاً إن هذا الموقف يؤكد رفض رئيس الجمهورية الصريح لإجراء الإنتخابات وفق قانون الستين، ودعوته الجدية إلى إقرار قانون جديد. واعتبر جريصاتي ان 21 شباط هي مهلة حث، وليست مهلة إسقاط، وهي لا تؤثر في صحة الإنتخابات وصدقيتها أو في موعدها، طالما أن وزارة الداخلية تعمل على تنقيح اللوائح والقوائم الإنتخابية، وهذا هو العمل الأساس. وتساءل ما الفارق إذا تم توجيه الدعوة في 21 آذار أو 21 نيسان إفساحاً في المجال لإقرار قانون انتخاب جديد؟

بينما ذكرت مصادر متابعة لصحيفة الجمهورية أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لن يتخذ أي اجراء سيؤدي إلى خلاف مع الرئيس ميشال عون.