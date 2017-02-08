مادونا تتبنى توأماً من افريقيا

سمحت المحكمة العليا فيملاوي الثلاثاء، للنجمة الأميركية مادونا بتبني توأم في الرابعة من عمرهما، بعد تقدّمها بطلب لذلك.

وذكر موقع “هيئة الإذاعة البريطانية” أنّ الناطق باسم الهيئة القضائية في البلاد، ميلنغا مفولا، أنّ مادونا “أصبحت تملك حق تبني الطفلتين إيسثير وستيلا”. هكذا، صار مجموع أولاد “ملكة البوب” ستة، إذ سبق أن تبنّت طفلين من هذا البلد، هما ديفيد، وميرسي إضافة إلى إنجابها للوردز (20 عاماً) وروكو ريتشي (16 عاماً).

وأشار مفولا إلى أنّ النجمة كانت حاضرة أثناء جلسة إصدار الحكم، وأعربت عن سعادتها بالقرار، رافضاً تقديم تفاصيل متعلّقة بالطفلتين، ومؤكداً أن مادونا “ستقدم تقريراً بعد عام من الآن للمحكمة حول رعاية الطفلتين”.

وأثار قرار المحكمة ضجة في ملاوي، إذ اتهم السكان المحليون حكومتهم بـ”خرق القوانين التي تحظر أن يتبنى غير المقيمين أطفالاً محليين”.