ماجيك فوتسال:نجوم العالم يستعرضون قوتهم أمام بنك بيروت في مباراةحماسية

نجحت العاصمة اللبنانية بيروت في تخطي امتحان جديد حيث اقيم بعد ظهر اليوم مباراة “ماجيك فوتسال” الودية الاستعراضية التي ضمت فريق نجوم العالم الذي حسم لقائه الاول على الاراضي اللبنانية أمام بطل لبنان فريق بنك بيروت الحاصل على المركز الخامس في بطولة آسيا في العام 2015 بنتيجة 11-7 وسط اجواء حماسية في مردجات الملعب الذي اقيم خصيصاً في منتجع البيال وسط بيروت حيث تفاعلت الجماهير اللبنانية الزواقة مع عناصر فريق نجوم العالم المؤلف من قائد منتخب ايطاليا ونادي ميلان الايطالي السابق باولو مالديني وافضل لاعب في تاريخ الفوتسال البرازيلي فالكاو و نجم فريق مانشستر يونايتد الانكليزي السابق الويلزي راين غيغز والنجم الهولندي نبيل أكعزون بالاضافة الى نجم الفوتسال في اسيا الأيراني فاهيد شمساي وحارس المرمى الصربي زوران راكيسيفيتش و سيان غارنييه.

وبالعودة الى اللقاء ،شهد الشوط الأول مسلسلاً من التمريرات القصيرة وافتتح بنك بيروت التسجيل عبر باراتي قبل ان يسجل النجم الإيراني شمساي هدف التعادل من تسديدة مرت بين اقدام الحارس ومن ثم نجح بنك بيروت بتسجيل هدف التقدم عن طريق علي سيسي قبل أن يعدل نجوم العالم النتيجة عن طريق سيان غارنييه بعد كرة استعراضية من فالكاو و من ثم جاء الهدف الثالث بعد تمريرة اخرى من اسطورة الكرة البرازيلية فالكاو حيث استطاع نبيل اكعازون من ترجمتها بهدف استعراضي في مرمى بنك بيروت ولم يمل فالكاو من اظهار فنياته في الإستعراض فمرر كرة بطريقته المهارية ليسجلها شمساي لينتهي الشوط الأول بأربعة اهداف للنجوم مقابل هدفين لبنك بيروت.

وفي الشوط الثاني ، استطاع النجم الإيطالي مالديني تسجيل هدف بعد ركنية من شمساي ثم تابع الإيراني تألقه من تمريرة سجلها اسطورة اليونايتد غيغز ، ليتمكن من بعدها بنك بيروت من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق فادي جريج وستيف كوكيزيان لتبقى النتيجة لصالح النجوم ، ونجح البرازيلي فالكاو بتسجيل هدفه الاول في المباراة من خارج المنطقة و من ثم بعدها استطاع بنك بيروت تسجيل هدفين عبر محمد حمود وكريم ابو زيد ، ولكن سرعان ما اهدى اكعزون تمريرة متقنة لشمساي ليسجل هدفاً جميلاً قبل أن يضيف فالكاو هدفه الثاني في المباراة ، ومن ثم سجل شمساي الهدف العاشر لفريقه قبل ان يضيف مصطفى سرحان الهدف السابع لفريق بنك بيروت واختتم المباراة البرازيلي فالكاو بالهدف الشخصي الثالث له لتنتهي المباراة بفوز نجوم العالم على بنك بيروت