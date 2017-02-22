ماجيك جونسون رئيسا لعمليات لوس انجلوس ليكرز

أعلنت ادارة فريق لوس انجلوس ليكرز الاميركي لكرة السلة عن تعيين ماجيك جونسون رئيسا للعمليات التنفيذية بدلا من جون بوس، واقالة المدير العام للفريق ميتش كوبتشاك.

ويأتي تعيين جونسون بعد غياب الفريق الأصفر عن “البلاي أوف” لثلاثة مواسم، حقق فيها أسوأ نتائج في تاريخه.

وكان جونسون (57 عامًا) في منصب نائب الرئيس الفخري لليكرز حتى العام الماضي، رغم أنه باع أسهمه في الفريق عام 2010.