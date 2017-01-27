ماتيس طمأن نظراءه الاوروبيين في شأن الحلف الاطلسي

طمأن وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس نظراءه الاوروبيين في شأن التزام واشنطن حلف شمال الاطلسي، حسبما افاد مسؤولون اليوم، فيما يعتزم الرئيس دونالد ترامب التحادث هاتفيا مع زعماء كل من فرنسا والمانيا وروسيا.

وتحدث ماتيس هاتفيا مع وزراء الدفاع في فرنسا والمانيا واسرائيل اليوم، حسبما صرح المتحدث باسم “البنتاغون” كابتن البحرية جيف ديفيس.

وقال ديفيس في بيان: “ان ماتيس طمأن وزيرة الدفاع الالمانية ارسولا فون دير لين في المكالمة في شأن التزام الولايات المتحدة المستمر حلف شمال الاطلسي”.

واشار الى ان “ماتيس “شكر الوزيرة فون دير لين على قيادة بلادها في نشاطات حلف شمال الاطلسي على الخاصرة الشرقية (لاوروبا) وفي افغانستان، واقر بالدور الذي تؤديه المانيا في مكافحة الارهاب وخصوصا في الحلف ضد داعش”.

اضاف: “ان الوزير تحدث كذلك عن اهمية المانيا الاستراتيجية بصفتها البلد الذي يستضيف 35 الف عسكري اميركي، وهي اكبر قوة اميركية منتشرة في اوروبا”.

واكد ماتيس كذلك “اهمية حلف شمال الاطلسي في محادثته مع نظيره الفرنسي جان-ايف لي دريان، الذي ناقش معه التعاون الامني بين الحلفاء الذي هو اقوى من اي وقت مضى نظرا الى ان البلدين يشتركان جنبا الى جنب في مكافحة الارهاب”.

وتحدث ماتيس هاتفيا مع وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان أمس “لتأكيد التزامه الثابت أمن اسرائيل”، وفق ديفيس.