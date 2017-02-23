مئات الاشخاص يتظاهرون ضد نتنياهو في أستراليا

تظاهر مئات الاشخاص من المؤيدين للفلسطينيين، اليوم في سيدني، احتجاجا على اول زيارة لرئيس وزراء اسرائيلي لأستراليا، ووصفوا بنيامين نتنياهو بأنه “مجرم حرب”.
وكانت مروحية للشرطة تحلق فوق المدينة فيما ندد الخطباء ب”الدعم القوي الذي ابدته كانبيرا لنتنياهو وحكومته”.
ورفعت لافتة كبرى عليها صورة لنتنياهو مع شاربين على غرار هتلر وكتب تحتها “فاشي”.
وحاول المتظاهرون الذين لبوا دعوة منظمة محلية مؤيدة للفلسطينيين التوجه نحو الفندق الذي ينزل فيه نتنياهو لكن الشرطة اوقفتهم.
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