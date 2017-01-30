مؤسس “Airbnb” يعرض سكناً مجانياً للاجئين في أميركا

نشر مؤسس شركة “Airbnb” براين تشيسكي تغريدة على حسابه على “تويتر” قال فيها إنهم سيأمّنون سكناً مجانياً للاجئين في الولايات المتحدة، وطلب أن يتم التواصل معه للحصول على معلومات أكثر.
وذلك رداً على قرارترامب منع اللاجئين من دخول أميركا، وقد دعا للوقوف إلى جانب هؤلاء، واعتبره قراراً غير صحيح.
وتشيسكي هو أحد المؤسسين والمدير التنفيذي في شركة “Airbnb” المتخصصة في تأمين عروض لإيجار البيوت والمرافق السكنية حول العالم.
وأعلن عن تضامنه مع اللاجئين الذين منعوا من دخول الولايات المتحدة، في تغريدة سابقة اعتبر فيها خطوة المنع أمراً غير صائب، وأن عليهم الوقوف مع هؤلاء الذين تضرروا.
وعبّر عن موقفه من قرار ترامب بالقول إن الأبواب المفتوحة تجمع الولايات المتحدة مع بعضها، أما الأبواب المغلقة فتزيد من الانقسام، مناشداً بالبحث عن أساليب للتواصل مع الناس وليس تقسيمهم
المصدر: العربي الجديد
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