مؤسس “Airbnb” يعرض سكناً مجانياً للاجئين في أميركا

نشر مؤسس شركة “Airbnb” براين تشيسكي تغريدة على حسابه على “تويتر” قال فيها إنهم سيأمّنون سكناً مجانياً للاجئين في الولايات المتحدة، وطلب أن يتم التواصل معه للحصول على معلومات أكثر.

وذلك رداً على قرارترامب منع اللاجئين من دخول أميركا، وقد دعا للوقوف إلى جانب هؤلاء، واعتبره قراراً غير صحيح.