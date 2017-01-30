مؤسسة الحريري تطلق مشروع تعزيز المواطنية الفاعلة بالتوجيه والتدريب

أقيم في جامعة الحكمة حفل اطلاق مشروع تعزيز المواطنية الفاعلة بالتوجيه والتدريب الذي نظمته مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، بالشراكة مع الجامعة وذلك برعاية وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين، وبحضور النائب بهية الحريري ورئيس جامعة الحكمة خليل شلفون،ومدير وحدة ماجستير ادارة المنظمات غير الحكومية في جامعة الحكمة الدكتور سليم الصايغ، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن كما شارك في الإفتتاح عدد من النواب والشخصيات والمنظمات والجمعيات.

والمشروع يهدف الى تحسين قدرات 120 منظمة غير حكومية في اربع مناطق لبنانية، والذي يُنفّذ ضمن برنامج أفكار”3″ بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

الوزيرة عز الدين اعتبرت ان المشاركة في المشروع فرصة للمدربين الاكاديميين لاكتساب مزيد من الخبرات والمعارف نتيجة التفاعل مع الجمعيات الناشطة على الارض

النائب الحريري نوهت بمؤسسات المجتمع المدني في بعض المناطق في ظل غياب التقديمات اللازمة لهذه الجمعيات التي تتحمّل أعباء النّهوض بمجتمعاتها

والصايغ تحدث عن أهمية المشروع وقال نحن مشاركون مشاركة كاملة في بلورة هذا المشروع وتسييره وتنفيذه وقد وضعنا المقرر التعليمي بعد الاستماع الى حاجات كل جمعية

وأشارت سفيرة الإتحاد الأوروبي كريستينا لاسن الى ان الهدف هو وضع المجتمع المدني في مكانة تخوله المشاركة في صنع السياسة والعمليات التشريعية

وفي الختام، تم اعلان اسماء الجمعيات الـ120 المشاركة في المشروع واخذ الصور التذكارية.