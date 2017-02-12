مؤتمر عن مواجهة التطرف وحل النزاعات في بعلبك

نظم “منتدى التنمية والثقافة والحوار”، و”الفريق العربي للحوار الإسلامي- المسيحي”، مؤتمرا في بعلبك بالتعاون مع البلدية، تحت عنوان: “مواجهة التطرف وحل النزاعات”، في حضور عضو هيئة الرئاسة في “حركة أمل” العميد عباس نصرالله، مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ بكر الرفاعي، وحشد من الفاعليات الجامعية، الدينية، الثقافية، السياسية والاجتماعية.

استهلت مديرة البرامج في المنتدى رضوى صلاح، المؤتمر بكلمة قالت فيها: “نحن هنا اليوم لنتباحث في ما بيننا لنبذ التطرف الذي حرمه كل دين، وترفضه المواثيق الدولية، وفي طليعتها شرعة حقوق الإنسان التي تمثل الضمير الإنساني”.

بدوره قال رئيس البلدية العميد حسين اللقيس: “أهلا وسهلا بكم جميعا في بعلبك مدينة التاريخ، والتراث، والحضارة الانسانية، والتي تجسد اليوم الوحدة الوطنية بأبهى صورها وتجلياتها، حيث الألفة والمحبة والتضامن بين أهلها بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الدينية والسياسية، وتفتح ذراعيها لاستقبال الزائرين من مختلف أنحاء العالم بكل مودة ومرؤة”.

وأكد أن “من مصلحة كل فرد منا، بل وكل شعوب العالم عدم اللجوء إلى العنف في حل النزاعات ، فالعنف يؤدي إلى الدمار والخراب لكل أفرقائه، والحوار يعبر عن أسمى درجات الرقي الاجتماعي والإنساني، وعن مستوى عال من الثقافة والوعي، وهذا هو هدفكم اليوم بالإضافة إلى مكافحة التطرف والتعصب”.

ورأى أن “ثقة الفرد أو الجماعة بالحوار سبيلا لحل النزاعات، وتحقيق العدالة بين الناس يفترض وجود ضمانة أمنية وقضائية موثوقة، سواء على الصعيد الوطني أو على صعيد المجتمع الدولي، وهذا للأسف الشديد غير متوفر في عالمنا هذه الأيام، حيث يسود منطق القوة في كل أشكالها، والعدالة مفقودة في معظم أنحاء العالم”، مضيفا “من هنا ينبغي التركيز على أهمية مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي لدى المواطنين لخلق رادع ذاتي، يساهم بفعالية في تحصين مجتمعاتنا وشعوبنا ضد التطرف والتعصب والإرهاب الذي بات يهدد أمننا الوطني والقومي، وسلامة واستقرار بلداننا ومستقبل أجيالنا”.