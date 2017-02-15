مؤتمر اندية السيارات يُفتتح في الـ “ATCL” الخميس

في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح الخميس 16 شباط الجاري يُفتتح المؤتمر السنوي الرابع لأندية السيارات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يستضيفه النادي اللبناني للسيارات والسياحة ( (ATCLفي مقره بالكسليك.

وسيشارك رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الـ”فيا” الفرنسي جان تود ونائبه القطري ناصر خليفة العطية وعدد من أركان الاتحاد الدولي ومندوبو اندية السيارات في عشرين دولة في الاجتماعات، ومن ضمنها الجلسة الافتتاحية التي ستكون مفتوحة امام رجال الصحافة والاعلام، والتي ستمتد على مدى يومين. وسيحضر مندوبو عشرين دولة المؤتمر وهي اضافة الى لبنان كل من الجزائر والبحرين وقبرص ومصر وايران والاردن والكويت وليبيا وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا وتونس والامارات العربية المتحدة واليمن.

وفي ما يلي برنامج ومواعيد الاجتماعات:

*الخميس 16 شباط:

-الساعة 9.30 صباحاً حتى 10.00:افتتاح المؤتمر

-الساعة 10.00 حتى الساعة 13.00:اجتماع اندية الشرق الاوسط وشمال افريقيا

-الساعة 13.00-14.30:استراحة

-الساعة 14.30-16.00:العلاقة مع الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)

-الساعة 16.00 حتى الساعة 16.30:استراحة

-الساعة 16.30-18.00:مشاريع وبرامج الاتحاد الدولي

-الساعة 18.00:انتهاء اجتماعات اليوم الاول

*الجمعة 17 شباط:

-الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 10.30:موضوع السلامة خلال السباقات

-الساعة 10.30 حتى الساعة 11.00:استراحة

-الساعة 11.00 حتى الساعة 12.30:التفاعل بين الأندية و”ورش العمل”

-الساعة 12.30 حتى الساعة 13.00:اختتام المؤتمر

– هذا وانجز النادي المضيف كافة الترتيبات حيث تم تجهيز قاعة المحاضرات التابعة للنادي بأحدث الوسائل والتقنيات لاستضافة الاجتماعات التي تعقد في لبنان لأول مرة على هذا المستوى.