مؤتمر اندية السيارات يُفتتح في الـ “ATCL” الخميس

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    • نيمار : طالما هناك فرصة بنسبة 1%، سيكون لدينا إيمان بنسبة 99%
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    • يوروبا ليغ: مانشستر يونايتد- سانت اتيان وروما- فياريال الأبرز
    • دي مستورا: جنيف 4 سيركز على الحكم والدستور
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