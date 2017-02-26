ليون يسحق ميتز بخماسية ويواصل ملاحقة ثلاثي الصدارة

ضمن مباريات الجولة رقم 27 من الدوري الفرنسي ” الليغ 1″ ، حقق نادي اولمبيك ليون انتصارا سهلا على حساب ضيفه نادي ميتز بخماسية دون رد، في مباراة كان نجمها الهولندي ممفيس ديباي.

وبالعودة الى اجواء اللقاء تمكن الضيف ميتز من السيطرة على المباراة في بدايتها لك دون خطورة كبيرة، قبل ان يتمكن الجناح ممفيس ديباي من افتتاح التسجيل لفريقه قبل نهاية الشوط الاول في الدقيقة 43، ليضيف هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 53 ويمنح فريقه تقدم مريح في الشوط الثاني. وفي الدقيقة 74 سجل مدافع ميتز ايفان بويو هدف عكسي في مرمى فريقه، قبل ان يتمكن الهداف الكساندر لاكازيت من وضع بصمته على اللقاء بهدف رابع في الدقيقة 78. وفي الثواني الاخيرة استغل ماتيو فالبوينا خطأ في دفاع ميتز لينهي مسلسل الاهداف بهدف خامس جميل.