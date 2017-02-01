ليونارد يبطل مفاعيل نقاط ويستبروك والروكتس يتخطى سكرامنتو بسهولة

قاد نجم نادي سان انطونيو سبيرز كاوي ليونارد فريقه الى الفوز على اوكلاهوما سيتي ثاندر بعد تسجيله 36 نقطة في المباراة التي انتهت بفوز السبيرز بفارق 14 نقطة وبنتيجة 108-94. وكان السبيرز قد بدأ المباراة بشكل قوي حيث انهى الربع الاول من المباراة متقدماً بفارق 14 نقطة قبل ان ينجح اوكلاهوما بتقليص الفارق الى 10 نقاط مع نهاية النصف الاول من اللقاء بنتيجة 52-42، استمر اوكلاهوما في تقليص الفارق مع نهاية الربع الثالث بفارق 4 نقاط فقط لمصلحة السبيرز قبل ان يرفع سان انطونيو الفارق مع نهاية المباراة الى 14 نقطة والفوز بنتيجة 108-94. كان راسل ويستبروك افضل مسجل لاوكلاهوما ب27 نقطة.

وفي مباراة اخرى، فاز هيوستن روكتس على ساكرامنتو كينغز بفارق 22 نقطة وبنتيجة 105-83 ، بعد انتهاء النصف الاول من المباراة بتقدم الروكتس بفارق 19 نقطة وبنتيجة 35-54، اضاف الروكتس 6 نقاط الى الفارق في الربع الثالث قبل ان يتمكن ساكرامنتو من تقليص الفارق مع نهاية اللقاء بنتيجة 105-83. ليكون افضل مسجلي ساكرامنتو ديماركوس كوزينز ب16 نقطة بينما سجل ريان اندرسون 25 نقطة للروكتس.

واتت نتائج المباريات الاخرى على الشكل التالي:

نيويورك نيكس 101-107 واشنطن ويزردز

نيواورلينز بيليكنز 106-108 تورنتو رابتورز

تشارلوت هورنتس 98-115 بورتلاند ترايل بلايزرز