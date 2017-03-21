ليندوف يحسم مصير انتقاله الى المان يونايتد

تحدث لاعب نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم فيكتور لينديلوف عن التقارير التي ربطه بالإنتقال إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بطلب من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو .
وفي حديث له ، قال اللاعب الدولي السويدي :”تجديد عقدي مع بنفيكا منحني شعورا جيدا ، فأنا أستمتع باللعب لهذا النادي ، والقرار كان سهلاً”.
وأضاف قائلاً :”دائما ما أقول أنني لا أركز في أي شيء سوى بنفيكا ، فأشياء كثيرة تكتب ، ولا يمكنني الرد عليها جميعا”.
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