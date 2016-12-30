ليمينا يتجّه لمغادرة يوفنتوس في الميركاتو

أعلن موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن لاعب خط وسط نادي يوفنتوس الإيطالي ماريو ليمينا بات قريباً من الرحيل عن صفوف البيانكونيري خلال فترة سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح الموقع أن المجيء المحتمل للاعب خط وسط جنوى توماس رينكون سيجعل من رحيل ليمينا الذي لا يحظى بفرص عديدة للعب مع الفريق هذا الموسم.

وأشار الموقع إلى أن نادي ليستر سيتي الإنكليزي من أبرز الأندية المهتمة في التعاقد مع نجم مارسيليا السابق.