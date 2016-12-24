ليل أمني في طرابلس بمناسبة الميلاد

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن وحدات من قوى الأمن الداخلي، بأمرة قائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي، تنفذ ليلا أمنيا في المدينة، تزامنا مع ليلة الميلاد المجيد، وتقيم حواجز في أحياء المدينة وساحاتها وتسير دوريات راجلة ومؤللة في أسواقها، مترافقة مع إقامة نقاط أمنية أمام كنائس المدينة، حفاظا على أمن المواطنين وسلامتهم.

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