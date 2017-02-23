ليفربول: 24 مليون يورو لضم جو هارت

كشفت تقارير صحفية إنكليزية أن نادي ليفربول الإنكليزي مصمّم على التعاقد مع حارس مانشستر سيتي والمعار إلى تورينو جو هارت خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشارت التقارير إلى أنّ الريدز مستعد لدفع مبلغ 24 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات هارت.
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