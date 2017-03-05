ليفربول ينتفض امام ارسنال ويونايتد يتعثر

انتفض ليفربول بعد خسارته المفاجئة امام ليستر سيتي حامل اللقب 1-3 وهزم ضيفه ارسنال بالنتيجة ذاتها، في حين سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع ضيفه بورنموث 1-1 السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الانكليزي.

وعاش ليفربول اياما صعبة بعد سقوطه امام ليستر سيتي في المرحلة الماضية، لكن مدربه الالماني يورغن كلوب تخلص موقتًا من الضغط بعد ان ارتقى فريقه الى المركز الثالث برصيد 52 نقطة، بفارق الاهداف امام مانشستر سيتي الذي يحل ضيفاً على سندرلاند الاحد.

وازداد الضغط في المقابل على الفرنسي ارسين فينغر مدرب ارسنال الذي تطالب جماهير النادي باقالته، اذ تراجع فريقه الى المركز الخامس بعد ان تجمد رصيده عند 26 نقطة، وهو مركز غير مؤهل الى المشاركة في دوري ابطال اوروبا التي اعتاد النادي اللندني المشاركة فيها في المواسم الماضية.

ويملك ارسنال مباراة مؤجلة مع مانشستر سيتي.

وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينيو (9) والسنغالي ساديو مانيه (40) والهولندي جورجينيو فينالدوم (90+1) لليفربول، وداني ويلبيك (57) لارسنال.

وغامر فينغر بابقاء مهاجمه التشيلي اليكسيس سانشيز على مقاعد البدلاء، وافتقد أيضا لاعب الوسط الالماني مسعود اوزيل بسبب المرض.

ودفع المدرب الفرنسي بسانشيز في الشوط الثاني ومرر الكرة التي سجل منها ويلبيك هدف تقليص الفارق.

واشارت تقارير صحافية في الايام الماضية الى رغبة سانشيز بالرحيل عن ارسنال بسبب خلاف على قيمة العقد الجديد.

واعترف فينغر بأن قراره عدم اشراك سانشسيز منذ البداية كان خطأ وأعطى نتائج عكسية بقوله “أجل، ولكني شعرت بأن المهاجمين عانوا في الشوط الاول ولم نسيطر على منتصف الملعب”.

وتابع: “واجهنا مشاكل للدخول في اجواء المباراة في الشوط الاول. تلقينا اهدافا سهلة. لكن كان ردنا جيدا في الشوط الثاني”.

من جهته، قال كلوب: “كانت واحدة من افضل المباريات التي لعبناها حتى الان بسبب قوة الفريق المنافس”.

واضاف: “لعبنا فعلا بشكل جيد. قلنا كلاما قاسيا بعد الخسارة امام ليستر. كانت لدينا فرصة أخرى استفدنا منها اليوم. اللاعبون قدموا مباراة رائعة”.

وفي المباراة الثانية، سقط مانشستر يونايتد المتوج بكأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة في فخ التعادل مع ضيفه بورنموث 1-1 السبت في المرحلة المرحلة السادسة والعشرين.

وسجل لمانشستر الارجنتيني ماركوس روخو (23)، ولبورنموث الغامبي جوشوا كينغ (40 من ركلة جزاء).

ولم يستفد صاحب الارض من النقص العددي في صفوف منافسه الذي اكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اندرو سورمان في الدقيقة 45 لنيله انذارين.

كما ان نجمه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش فشل في ترجمة ركلة جزاء في الدقيقة 72 اذ نجح الحارس البولندي ارتور بوروك في صدها قبل ان تخترق الزاوية اليسرى للمرمى.

وتجمد رصيد مانشستر عند 49 نقطة، في المركز السادس المؤهل للمشاركة في بطولة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ)، بفارق الاهداف خلف ليفربول الخامس الذي يحل اليوم ايضا ضيفا على ارسنال الرابع (50 نقطة).

وكان مانشستر يونايتد يملك فرصة التقدم الى المركز الخامس برصيد 52 نقطة، بفارق الاهداف فقط خلف جاره مانشستر سيتي الذي بات رابعا.

وتوج مانشستر يونايتد في الموسم الاول تحت اشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بأول القابه هذا الموسم حين تغلب على ساوثمبتون الاحد الماضي 3-1 في نهائي كأس رابطة الاندية المحترفة.

ووصل مانشستر ايضا الى ربع نهائي كأس انكلترا (يواجه تشلسي في 13 اذار/مارس)، وثمن النهائي من مسابقة يوروبا ليغ حيث اوقعته القرعة في مواجهة روستوف الروسي.

واتهم نجم مانشستر واين روني لاعب بورنموث تايرون مينغز بعد ان وضع قدمه اليسرى على رأس زميله ابراهيموفيتش قبيل نهاية الشوط الاول، ما دفع الاخير الى الرد بضرب مينغز بكوعه، ما قد يعرضه لعقوبة الايقاف من الاتحاد الانكليزي.

ولم ينذر الحكم كيفن فريند ايا من اللاعبين.

وقال روني لشبكة سكاي سبورت “لا اعتقد ان الحكم رأى كيف داس تايرون مينغز على رأس ابراهيموفيتش”.

واضاف: “في كرة القدم هذا خطأ. لن افعل ذلك ابدا. فكل لاعب يحاول انتزاع الكرة، ولكن ان يحاول الدوس على رأس لاعب آخر فهذا خطأ، فلا مكان لذلك وانا متأكد انه سيكون هناك عقاب على ذلك بعد المباراة”.

من جهته، رفض مورينيو الحديث عن المشادة بين ابراهيموفيتش ومينغز، لكنه قال عن الاخير “انه يعرف ماذا فعل”.

انتفاضة ليستر تتواصل

وحقق ليستر سيتي بطل الموسم الماضي فوزه الثاني على التوالي بعد اقالة مدربه الايطالي كلاوديو رانييري وكان على ضيفه هال سيتي 3-1.

وسجل النمسوي كريستيان فوخس (28) والجزائري رياضي محرز (59) وتوم هولديستون (90 خطأ في مرمى فريقه) لليستر، وسام كليوكاس (14) لهال سيتي.

وفاجأ ليستر مضيفه ليفربول في المرحلة السابقة وتغلب عليه 3-1 الاثنين الماضي بعد أربعة أيام على إقالة رانييري الذي قاده الى اللقب الاول في تاريخه الموسم الماضي.

وفاز ستوك سيتي على ميدلزبره بهدفين للنمسوي ماركو ارناتوفيتش (29 و42)، وسوانسي سيتي على بيرنلي بثلاثة اهداف للاسباني فرناندو لورنتي (12 و90+2) والسويدي مارتن اولسون (70) مقابل هدفين لاندري غراي (20 من ركلة جزاء و611).

وخسر واتفورد أمام ساوثمبتون بثلاثة أهداف لتروي دينيي (4) والايطالي ستيفانو اوكاكا (79) والفرنسي عبدالله دوكور (90+4) مقابل أربعة للصربي دوشان تاديتش (28) ونايثان ريدموند (477)، ووست بروميتش البيون امام كريستال بالاس بهدفين للعاجي ويلفريد زاها (55) واندروس تاونسند (84).

ويلعب الاحد أيضا توتنهام مع ايفرتون، وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء وست هام مع تشلسي.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 63 نقطة من 26 مباراة

2- توتنهام 53 من 26

3- ليفربول 52 من 27

4- مانشستر سيتي 52 من 25

5- ارسنال 50 من 26