ليفربول يكتسح ستوك سيتي برباعية ويعود للوصافة من جديد

ضمن فعاليات الجولة الـ 18 من منافسات الدوري الانكليزي لكرة القدم ، نجح نادي ليفربول من تحقيق فوزاً عريقاً في المباراة التي جمعته امام نادي ستوك سيتي وذلك بعد ان اكتسحه بنتيجة 4 – 1 في مباراة سيطر عليها لاعبو الريدز وقدم ابناء المدرب يورغن كلوب اداء قوي استحقوا من خلاله خطف نقاط المباراة الثلاث واستعادوا بذلك مركز الوصافة .

وفي الشوط الاول نجح فريق الضيوف في فرض سيطرتهم بشكل كامل في البداية حيث خطفوا هدف التقدم في الدقيقة 12 عبر اللاعب جوناثان وولترز ، واضاع لاعبو ليفربول العديد من الفرص وفي الدقيقة 35 نجح آدام لالانا من خطف هدف التعادل الذي اراح اعصاب جماهير الانفيلد وواصل لاعبو المدرب كلوب اضاعتهم للفرص السهلة امام المرمى وفي الدقيقة 44 سجل اللاعب روبيرتو فيرمينو هدف التقدم ولينتهي هذا الشوط بتقدم الريدز بنتيجة 2 – 1 .

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو ليفربول ضغطهم المستمر على مرمى ستوك سيتي حيث عجز لاعبو الاخير في مجاراة سرعة وقوة اصحاب الارض وفي الدقيقة 59 احرز اللاعب غيانيللي امبولا هدف في مرماه ليرفع رصيد الريدز الى 3 اهداف وتمكن دانيال ستوريدج من احراز الهدف الرابع في الدقيقة 70 ، وفي الدقائق الـ 10 الاخيرة هدأ اصحاب الارض من وتيرة ضغطهم ليقودوا المباراة الى بر الامان وبفوز مثير وبواقع 4 – 1 .