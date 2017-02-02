ليفربول يفشل بضم نجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إنكليزية عن تقدم نادي ليفربول خلال أيام الميركاتو الشتوي، بطلب الى ادارة نادي ريال مدريد من أجل التعاقد مع مهاجمه الشاب ماريانو دياز.

وجاء طلب ليفربول بناءً على رغبة من مدربه الألماني يورغن كلوب، الذي ضاق ذرعًا بالفرص التي منحها لمهاجمه الإنكليزي الدوليّ دانيال ستوريدج دونما أن يستغلها الاخير، لذا حاول استقدام ماريانو الى انفيلد.

ولكن المهاجم الشاب (23 عاماً) رفض عرض ليفربول مفضلاً البقاء مع الميرينغي، أملًا في الحصول على فرصة من أجل اثبات قدراته الهجومية والتهديفية لمدربه زيدان، خاصة أنه ظهر بشكل جيد بالمباريات التي شارك بها هذا الموسم.

يُذكر أن ماريانو قد شارك هذا الموسم في 7 مباريات مع اللوس بلانكوس في مختلف البطولات، منها مباراة وحيدة كأساسي، وبمجموع دقائق مشاركة قدرها 223 دقيقة، لكنه نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف.