ليفربول يعود الى سكة الانتصارات بعد ثنائية ماني في مرمى توتنهام

ضمن منافسات الجولة الـ 25 من فعاليات الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم “البرمييرليغ ” ، تمكن فريق ليفربول من حسم قمته أمام توتنهام بعد اداء رائع قدمه لاعبوه ليعود الليفر الى سكة الانتصارات بعد اخفقات عديدة ابعدته عن ثلاثي الصدارة فقد تمكن رجال كلوب من حسم المباراة بنتيجة 2-0 امام السبيرز في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب الانفيلد امام جمهور الليفر الاكثر من رائع .

بدأ لاعبو ليفربول المباراة بقوة حيث فرضوا السيطرة المطلقة في الربع ساعة الاولى ونجحوا في خطف هدف التقدم في الدقيقة 16 عبر النجم السنغالي العائد من بطولة امم افريقيا ساديو ماني بعد تمريرة حاسمة من فينالدوم وهذا الهدف ضاعف وتيرة ضغط ابناء المدرب الالماني كلوب حيث تمكن ماني من خطف الكرة من مدافعي السبيرز عند الدقيقة 18 ليضيف الهدف الثاني سريعاً بعد أكثر من كرة تصدى لها الحارس الفرنسي لوريس ليسجل النجم السنغالي الثنائية التي اراحت مدربه و بعد ذلك بدأ لاعبو توتنهام في استلام زمام المبادرة ولكن دفاع ليفربول الحصين صعّب من مهمة ابناء المدرب بوتشيتينو وانحصر الصراع اكثر في وسط الملعب لينخفض اداء المباراة قبل أن لينتهي هذا الشوط بتقدم ليفربول وبواقع 2-0 .

وفي الشوط الثاني ، دخل لاعبو فريق توتنهام ظهرهم الى الحائط متسلحين بالعزيمة للعودة بالنتيجة وسرعان ما ظهر ذلك فقد بسطوا السيطرة في الربع ساعة الاولى لكن ابناء المدرب كلوب كانوا حذرين و لم يفرطوا بالتقدم فقاتلوا و استبسلوا للمحافظة على النتيجة بغية العودة الى الانتصارات بعد العديد من الاخفاقات المتتالية و تمكنوا في نهاية المطاف من تحقيق مرادهم رغم تبديلات المدرب الارجنتيني الذي حاول قلب المباراة لكن ابناء كلوب قادوا المباراة بنجاح الى بر الاماء ليحقق ليفربول فوزاً مستحقاً بعد ثنائية ماني النظيفة أمام جمهوره.