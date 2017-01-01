ليفربول يسقط السيتي وينفرد بالوصافة في آخر مواجهات العام

انفرد ليفربول بمركز وصافة الدوري الانكليزي الممتاز “البرمييرليغ”، بفوزه المهم على ملاحقه المباشر مانشستر سيتي بهدف وحيد في قمة مباريات الأسبوع التاسع عشر، في ملعب “انفيلد”، ضمن بطولة الدوري الانكليزي الممتاز .

وفشل السيتي بقيادة المدرب الاسباني بيب غوارديولا من انتزاع مركز الوصافة، بعدما عجز عن ايجاد حلول تفضي لفك شيفرة رجال المدرب الالماني يورغن كلوب، ويخرج مهزوما أمام الآلاف من جماهير الريدز.

في المقابل، أكّد ليفربول تفوقه في اللقاء، واستطاع أن يحافظ على هدف السبق الذي سجله من هجمة وحيدة طيلة الشوط الاول، عن طريق جيورجينيو فاينالدوم في الدقيقة الثامنة، مستفيدا من تمريرة لالانا.

ولم تقدم عودة النجم الارجنتيني سيرخيو اغويرو أي اضافة مهمة للسيتي، بعد غيابه لاربع مباريات بسبب العقوبة، في وقت، حاول السيتي أن يضغط عن طريق دافيد سيلفا وكيفين دي بروين، وسجل لهما محاولتان أمام مرمى مينيوليه، من دون أن يساهم ذلك في تغيير النتيجة، وتبقى النتيجة على تقدم ليفربول بهدف وحيد حتى نهاية اللقاء.