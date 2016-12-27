ليفربول يحقق افضل سجل تهديفي في تاريخه

تمكن نادي ليفربول من تحقيق افضل سجل تهديفي جديد في تاريخه خلال عام 2016 ، وذلك عقب الفوز على ستوك سيتي بنتيجة 4 – 1 ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم .

ووصل فريق الريدز إلى الهدف السادس والثمانين خلال عام 2016 ، ليكون أفضل عام في تاريخ النادي من ناحية عدد الأهداف المسجلة.

وتفوقت كتيبة المدرب يورغن كلوب خلال عام 2016 على عدد الأهداف التي سجلها خلال عام 2013 والتي بلغت 84 هدف ، مع بقاء مباراة له أمام مانشستر سيتي في 31 من الشهر الجاري ضمن الجولة التاسعة عشر من البطولة.