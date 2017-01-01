ليفربول لا يريد التعاقد مع جو هارت

نفى المدرب الألماني لنادي ليفربول الانكليزي يورغن كلوب الاشاعات التي طالته حول رغبته في ضم جو هارت حارس مانشستر سيتي والمعار إلى تورينو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
واضافت هذه المصادر ان كلوب لا يفكر بتاتاً بالتعاقد مع جو هارت كونه يثق بقدرات حارسيه كاريوس ومينيوليه .
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