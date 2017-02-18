ليفاندوفسكي ينقذ البايرن من الخسارة امام هيرتا برلين وثلاثية لدورتموند

ضمن فعاليات الجولة 21 من منافسات الدوري الالماني ” البوندسليغا ” ، انقذ روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ من خسارة محتمة امام هيرتا برلين بعد ان خطف هدف التعادل في الدقيقة الاخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1 على ارضية ملعب اولمبيا ستدايوم في برلين ولم يقدم لاعبو المدرب انشيلوتي الاداء الهجومي المتوقع منهم حيث قدموا مباراة سيئة وعقيمة وبهذا التعادل استفاد المطاردون من تعثر البافاري للعودة الى اجواء المنافسة .

وفي الشوط الاول قدم لاعبو هيرتا برلين اداءً رائعا حيث نجحوا في كبت جموح لاعبي البافاري وتمكن ابناء المدرب دارداي من وضع دفاع البايرن تحت التهديد المباشر في العديد من المناسبات وعابى على ابناء المدرب انشيلوتي السرعة في نقل الكرة من الدفاع الى الهجوم لينجح دفاع فريق العاصمة في احباط محاولات المتصدر واعتمد ابناء المدرب انشيلوتي على روبين وكوستا في صناعة الفرص ولكن خطورتهما كانت محدودة عكس لاعبي هيرتا والذين شكلوا خطورة كبيرة على مرمى الحارس نوير وفي الدقيقة 21 تمكن ابيسيفيتش من افتتاح التسجيل على اثر كرة ثابتة من بلاتنهارت وهذا الهدف منح فريق العاصمة اريحية كبيرة حيث تراجعوا الى الوراء فاسحين المجال امام لاعبي البايرن للضغط ولكن خطورة الفريق البافاري كانت غائبة بالرغم من محاولات روبين ودوغلاس كوستا على الاطراف ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن لاعبي انشيلوتي لينتهي هذا الشوط بتقدم هيرتا برلين وبواقع 1-0 .

وفي الشوط الثاني واصل الفريق البافاري تحضيره البطيء مما ساعد لاعبو هيرتا برلين كثيراً في ايقاف هجمات ابناء المدرب انشيلوتي وبدوره حاول ابناء المدرب دارداي الاعتماد على الهجمات المرتدة وكانت لهم بعض المحاولات الخجولة ولكنهم نجحوا في الوصول الى مرمى نوير عكس مهاجمي البافاري وليبدأ بعدها المدرب الايطالي في اجراء التبديلات حيث ادخل كل من ليفاندوفسكي والونسو من اجل تحسين مردود الفريق الهجومي ولكن الدفاع المحكم من قبل لاعبي برلين صعّب من مهمة البايرن ليستمر العقم الهجومي ملازم ابناء المدرب انشيلوتي ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل البافاري عقمه الهجومي امام ترسانة دفاعية من قبل لاعبي هيرتا برلين قبل ان يتمكن ليفاندوفسكي من معادلة النتيجة في الدقيقة 96 بعد دربكة داخل منطقة الجزاء ولتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1 .

وفي باقي المباريات ، اكتسح نادي بوروسيا دورتموند خصمه فولفسبورغ وبواقع 3-0 في مباراة كبيرة قدمها ابناء المدرب توشيل وبدأ اسود الفيستفالين المباراة بقوة وانهالوا على مرمى الذئاب بالفرص الخطرة واسفر الضغط الذي مارسه لاعبو دورتموند عن هدف السبق في الدقيقة 20 عبر هدف عكسي من لاعب الفولفي بروما وبعدها واصل لاعبو دورتموند ضغطهم ونجح بيتشيك من اضافة هدف ثانٍ في الدقيقة 48 بعد تمريرة حاسمة من غينتر واختتم عثمان ديمبيلي مسلسل الاهداف في الدقيقة 59 ليحقق بوروسيا 3 نقاط ثمينة جداً ، بينما واصل هوفنهايم مسلسل نتائجه المميزة وذلد بعد ان حقق الفوز امام درامشتدات وبواقع 2-0 ليعزز من موقعه في جدول الترتيب اكثر وسجل كراماريتش هدفي الفوز لهوفنهايم ، وبدوره حقق فيردر بريمن فوزاً مهماً امام ماينز وبواقع 2-0 وسجل غنابري وديلايني هدفي المباراة ، كما وحقق انغولشتدات فوزاً مدوياً امام اينتراخت فرانكفورت وبواقع 2-0 .