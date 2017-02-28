ليستر يستعيد ذكريات موسمه التاريخي من دون رانييري

استعاد ليستر سيتي بعضاً من ذكريات موسمه التاريخي حين توج بطلاً للمرة الاولى وصب جام غضبه بثلاثية في مرمى ضيفه ليفربول (3-1) الاثنين في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الانكليزي.

وبدا ليستر فريقاً مختلفاً تماماً عمّا كان عليه منذ بداية الموسم الحالي، وكان مفعول قرار اقالة مدربه الايطالي كلاوديو رانييري الذي قاده الى الانجاز التاريخي في الموسم الماضي، رائعاً بفوز لافت على ليفربول الطامح في انهاء الموسم بمركز مؤهل الى دوري ابطال اوروبا بعد ان فقد نظرياً فرصة احراز اللقب.

فبعد ان كان ليستر يشغل احد مراكز الهبوط الى الدرجة الاولى، قفز الى المركز الخامس عشر رافعا رصيده الى 24 نقطة، في حين ان منافسه فشل في تحسين مركزه الخامس وتجمد رصيده عند 49 نقطة.

وكان بامكان ليفربول رفع رصيده الى 52 بالتساوي مع مانشستر سيتي الثالث الذي تأجلت مباراته مع جاره مانشستر يونايتد المتوج الاحد بطلا لكأس الرابطة على حساب ساوثمبتون.

وعاد فريق المدرب الالماني يورغن كلوب بالتالي الى دوامة النتائج المتواضعة التي لازمته خمس مراحل قبل ان يفوز على توتنهام في المرحلة السابقة 2-0.

وتأجلت ايضا مباراة ارسنال الرابع (50 نقطة) مع ساوثمبتون للسبب عينه.

وكانت الانظار متجهة نحو ليستر سيتي بعد اقالة رانييري الذي نال ثناء وتقديرا من العديد من مدربي فرق الدوريات الاوروبية، فانتفض الفريق بشكل رائع وقدم اداء غاب عنه كثيرا هذا الموسم، فضغط على ليفربول وحصل على عدد من الفرص سجل منها هدفين في الشوط الاول.

وكان نادي ليستر سيتي اصدر بيانا الخميس الماضي اقال فيه رانييري الذي قاده “الى النصر الاعظم في تاريخه الممتد على مدى 133 عاما الموسم الماضي بتتوجيه بطلا لانكلترا للمرة الاولى. سجله كأنجح مدرب في صفوف ليستر سيتي لا غبار عليه”.

وقاد الفريق امام ليفربول الثنائي كريغ شكسبير ومايك ستويل من الجهاز الفني الحالي بانتظار تعيين مدرب جديد.

وبانت رغبة ليستر بالفوز منذ بداية المباراة، فحصل على فرص عدة الى ان افتتح التسجيل عبر هدافه جيمي فاردي حين تلقى كرة بينية من منتصف الملعب وسددها من داخل المنطقة على يسار الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه (25).

وتواصل ضغط حامل اللقب وأضاف الهدف الثاني بطريقة رائعة اثر كرة مرتدة من دفاع ليفربول بعد ركنية تابعها داني درينكووتر وهي “طائرة” بلمسة واحدة في الزاوية اليسرى للمرمى (39).

وخطف فادري الهدف الثالث بعد ربع ساعة على انطلاق الشوط الثاني حين ارتقى فوق الجميع وتابع كرة برأسه في الزاوية اليسرى.

وجاء هدف الشرف لليفربول عبر البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة 68.

وكانت المرحلة افتتحت السبت بفوز تشلسي على سوانسي سيتي 3-1، وايفرتون على سندرلاند 2-0، ووست بروميتش البيون على بورنموث 2-1، وكريستال بالاس على ميدلزبره 1-0، وتعادل هال سيتي مع بيرنلي 1-1، وواتفورد مع وست هام 1-1.

واستكملت المرحلة الاحد بفوز توتنهام على ستوك سيتي 4-0.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 63 نقطة من 26 مباراة

2- مانشستر سيتي 52 من 25

3- توتنهام 50 من 25

4- ارسنال 50 من 25

5- ليفربول 49 من 26