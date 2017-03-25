ليستر سيتي : 40 مليون استرليني للتخلي عن محرز

كشفت تقارير صحف انكليزية أن نادي برشلونة يستعد لتقديم عرض من اجل التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز نجم ليسترسيتي الانكليزي ، الا ان النادي الانكليزي لن يتخلى عن اللاعب بأقل من 40 مليون جنيه استرليني .

واوضحت صحيفة “تليغراف الانكليزية ان محرز ضمن اهداف نادي برشلونة الصيفية ، حيث من المتوقع ان يتحرك النادي الكتالوني لضمه في الصيف “.

وأضافت الصحيفة :” محرز متحمس للعب في البرشا الى جانب ليو ميسي ، وادارة ليستر تستعد للتخلي عنه في حال وصول مبلغ جيد “.