ليستر سيتي : 40 مليون استرليني للتخلي عن محرز

كشفت تقارير صحف انكليزية أن نادي برشلونة يستعد لتقديم عرض من اجل التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز نجم ليسترسيتي الانكليزي ، الا ان النادي الانكليزي لن يتخلى عن اللاعب بأقل من 40 مليون جنيه استرليني .
واوضحت صحيفة “تليغراف الانكليزية ان محرز ضمن اهداف نادي برشلونة الصيفية ، حيث من المتوقع ان يتحرك النادي الكتالوني لضمه في الصيف “.
وأضافت الصحيفة :” محرز متحمس للعب في البرشا الى جانب ليو ميسي ، وادارة ليستر تستعد للتخلي عنه في حال وصول مبلغ جيد “.
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