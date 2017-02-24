ليستر سيتي يقيل مدربه كلاوديو رانييري

اقال ليستر سيتي بطل الدوري الانكليزي الممتاز الموسم الماضي مدربه كلاوديو رانييري من منصبه الخميس بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق باشرافه خلال الموسم الحالي والذي بات مهددا بالهبوط الى الدرجة الاولى.

واصدر النادي بياناً جاء فيه: “قاد كلاوديو رانييري النادي الى النصر الاعظم في تاريخه الممتد على مدى 133 عاماً الموسم الماضي بتتوجيه بطلاً لانكلترا للمرة الاولى. سجله كأنجح مدرب في صفوف ليستر سيتي لا غبار عليه”.

واضاف البيان: “لكن النتائج في الدوري المحلي خلال الموسم الحالي وضعت النادي تحت الخطر وقد شعر مجلس ادارة النادي بان الفريق يحتاج الى تغيير على الرغم من صعوبة هذا القرار”.

وتابع: “انه القرار الاكثر ايلاماً الذي نتخذه منذ انتقال ملكية هذا النادي الى كينغ باور قبل سبع سنوات. لكن يجب ان نأخذ في عين الاعتبار مصلحة النادي على المدى البعيد على حساب الناحية العاطفية الشخصية بغضّ النظر عن مدى صعوبة هذا القرار”.

وعانى ليستر سيتي الذي قلب التوقعات رأساً على عقب بفوزه بالدوري الانكليزي الممتاز الموسم الماضي، كثيراً هذا الموسم وتحديداً في الدوري المحلي، حيث فشل في تكرار عروضه الرائعة الموسم الماضي.

وجاء القرار بعد خسارة ليستر امام اشبيلية الاسباني 1-2 في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا مساء الاربعاء.

وكان رانييري اختير مدرب العام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وسيتولى الاشراف على تدريب الفريق موقتاً وتحديداً للمباراة ضد ليفربول الاثنين المقبل الثنائي المؤلف من كريغ شيكسبير ومايك ستويل من الجهاز الفني الحالي بانتظار تعيين مدرب جديد كما اعلن النادي.