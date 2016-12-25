ليبرون جيمس يحمل 1.3 مليون دولار الى احدى العائلات في صباح الميلاد

استلم نجم نادي كليفلاند كفالييرز ليبرون جيمس منصب ” بابا نويل” لهذا العام بعد ان قام بتقديم 1.3 مليون دولار اميركي الى احدى العائلات في مدينة كليفلاند والتي كانت قد فازت باحدى البرامج. وكان جيمس قد حمل المبلغ في حقيبتين قبل ان يقوم بتسليمهم في ظل فرحة جنونية من العائلة بلقاء جيمس.

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