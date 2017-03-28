ليبرون جيمس يتعرض للاصابة ويخرج من مباراة السبيرز

تعرض لاعب نادي كليفلاند كفالييرز ليبرون جيمس الى اصابة على مستوى الظهر خلال مباراة فريقه مع نادي سان انطونيو سبيرز في دوري رابطة محترفي كرة السلة الاميركية والتي انتهت بفوز السبيرز بفارق 29 نقطة وبنتيجة 103-74، بعد ان تعرض الى ضربة من قبل لاعب السبيرز في الربع الثالث ما ادى الى خروجه من المباراة.

وكان جيمس قد تلقى ضربة من لاعب نادي سان انطونيو سبيرز ديفيد لي خلال قتال على الكرة تحت السلة حيث سقط كوع ديفيد اسفل عنق جيمس ما ادى الى خروجه من المباراة.