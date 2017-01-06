لوليتا : هاتفي أصبح لا يتوقف عن الرنين بشأن تلك الفضيحة

اكدت مذيعة قناة سكاي سبورت الإيطالية ديليتا لوليتا انه تمت سرقة بعض الصور الخاصة لها وتم نشرها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي .
وصرحت لوليتا قائلةً :”هاتفي أصبح لا يتوقف عن الرنين من المكالمات والرسائل بشأن تلك الفضيحة ، أريد أن أقول للفتيات أو الفتيان الذين عانوا من نفس الشيء ، أنه يجب عليهم ألا يشعروا بالذنب ، فلكل شخص الحق في أن يفعل ما يريد مع الحياة بحياتهم الخاصة وهواتفهم”.
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