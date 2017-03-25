لوكاكو اتخذ قراره بشأن مستقبله مع ايفرتون

أكّد المهاجم البلجيكي لفريق ايفرتون الانكليزي روميلو لوكاكو أنه حسم قراره بعدم تجديد عقده، مشيرا إلى أنه لا يوجد خطأ في مناقشة طموحاته.

ونقلت شبكة “سكاي سبورتس” عن لوكاكو قوله:”القرار تم اتخاذه لذلك لا أستطيع الحديث عن ذلك، لا يوجد خطأ في الحديث عن الطموح، وطالما أنت لاعب كرة قدم عليك أن تتبنى الطموح باستمرار”.

أضاف:”لقد قطعت شوطًا طويلًا وما زال علي أن أتحسن، أعلم أنني يجب أن أصبح أفضل، أريد أن أساعد إيفرتون بقدر ما أستطيع، وكذلك المنتخب الوطني”.

تابع قائلا:”في بعض الأحيان الناس قد يخطئون حول الأشياء التي أقولها، ولكن هذا مجرد طموح لدي، أريد الفوز بالألقاب والجوائز لا يجب أن يفهم الناس هذا الشيء على أنه غطرسة، يجب على الناس أن تتبنى هذا الأمر”.

ختم بالقول:”هذا ما يحتاجه لاعبو كرة القدم إذا كانوا يريدون أن يصبحوا أفضل، وهذا ما يجب على الأطفال أن يتعلموه أيضاً“.