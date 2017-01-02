لورنزو : من الممكن للموتو جي بي والفورمولا 1 أن يتعلّما من بعض

يرى بطل العالم ثلاث مرات الدرّاج في بطولة موتو جي بي خورخي لورنزو أن بطولته وبطولة الفورمولا 1 يمكن لهما أن يتعلّما من بعض. وقال لورنز: “الموتو جي بي هي الأكثر إثارة من دون منازع، لكن الفورمولا 1 تؤمّن جو مريح اكثر للسائق. مثلاً انا لا يمكنني أن اتنقل داخل الحلبة كونني سأضطر ان اتصور كل ثانية مع مشجّع. في الفورمولا 1 السائقون محميون بشكل افضل وهي تتمتع برعاة رسميين من العيار الثقيل على عكس الموتو جي بي”.
الجمهورية: إرهابي يتجوّل في شوارع جبيل
حرب حول 100 مليون دولار إلى الخزينة عن تشرين الأول 2016
26 قرية في قبضة البيشمركة منذ انطلاق عملية الموصل
دوري كرة السلة: فوز سهل لبيبلوس على الحكمة
احتفال بعيد الجيش وتكريم أهالي الشهداء برعاية قهوجي في طرابلس
Powered By Future Television s.a.l