لورنزو : من الممكن للموتو جي بي والفورمولا 1 أن يتعلّما من بعض

يرى بطل العالم ثلاث مرات الدرّاج في بطولة موتو جي بي خورخي لورنزو أن بطولته وبطولة الفورمولا 1 يمكن لهما أن يتعلّما من بعض. وقال لورنز: “الموتو جي بي هي الأكثر إثارة من دون منازع، لكن الفورمولا 1 تؤمّن جو مريح اكثر للسائق. مثلاً انا لا يمكنني أن اتنقل داخل الحلبة كونني سأضطر ان اتصور كل ثانية مع مشجّع. في الفورمولا 1 السائقون محميون بشكل افضل وهي تتمتع برعاة رسميين من العيار الثقيل على عكس الموتو جي بي”.

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