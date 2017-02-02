لوبودزينيسكي يفوز في تسلق ناطحة السحاب امباير ستايت

تمكن العداء البولندي بيوتر لوبودزينيسكي من احراز لقب سباق درج السلم الشهير لناطحة السحاب امباير ستايت التي يقام في ولاية نيويورك الأمريكية.
وكشف العداء البولندي عن سعادته بعد الفوز: “انا سعيد لان خطتي كانت المجيء إلى هنا وتحقيق الفوز وعدم المشاركة مجددا في السباق”.
وتخطى لوبودزينيسكي درج سلم ناطحة السحاب الأمريكية البالغ عدد درجاته ألف و576 درجة في 10 دقائق و31 ثانية، متفوقا على بطل العام الماضي، العداء سيرين ويلسون، صاحب الأصول الأسترالية، الذي جاء في المركز الثاني بفارق 12 ثانية.
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