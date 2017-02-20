لوبان تلتقي المسؤولين.. والحريري: المسلمون أول ضحايا الإرهاب

جالت مرشحة اليمين الفرنسي المتطرف إلى الرئاسة الفرنسية مارين لوبان على المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمهم الرئيس ميشال عون، والرئيس سعد الحريري الذي أكد أن المسلمينَ هم أولُ ضحايا الإرهاب المتسِتر بلباس الدين وأول المواجهين له، منتقداً الخلط الطائش بين الاسلام والمسلمين من جهة، والارهاب من جهةٍ ثانية.

وفي اليوم الثاني لزيارتها لبنان إلتقت لوبان رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري في بعبدا، وقد شدد الرئيس عون خلال اللقاء على عمق العلاقات اللبنانية-الفرنسية، متمنيا ان تشهد في الايام المقبلة المزيد من التجذر بالنظر الى القيم المشتركة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والفرنسي.

واعتبرت لوبان ان انتخاب عون يشكّل بداية مرحلة استقرار وازدهار وتجدد للبنان، متمنية ان تشهد العلاقات اللبنانية-الفرنسية ريعان شبابٍ ثانٍ من خلال الفرانكوفونية.

وأشارت الى انه تم التباحث “بالامور المشتركة التي تشغل بالنا نتيجة ازمة اللاجئين ذات الوطأة الشديدة بالنسبة الى لبنان، وهي تحمّله اعباء كبرى يتمكّن بشجاعته وكرمه من ان يتخطاها. لكن من البديهي ان هذه الازمة لا يمكن ان تستمر الى ما شاء الله بالنظر الى عواقبها الجسيمة التي تطاول الاقتصاد ونظام الصحة ومختلف اوجه العناية بهذا العدد الهائل من النازحين”.

وفي السراي الكبير، التقى رئيس مجلس الوزراء لوبان، يرافقها النائب في البرلمان الفرنسي جيلبير كولار ومدير مكتبها نيكولا لو ساج في حضور السيد نادر الحريري.

وأكد الرئيس الحريري خلال الاجتماع على أن المسلمين هم أول ضحايا الإرهاب المتستر بلباس الدين بينما هو في الواقع لا دين له، وأن المسلمين المعتدلين الذي يشكلون الغالبية الساحقة من المسلمين في العالم، هم أول هدف للإرهاب المتطرف باسم الدين، لأنهم في الواقع أول المواجهين له.

وتابع الرئيس الحريري: وبالتالي، فإن الخطأ الأكبر في مقاربة هذا الموضوع هو الخلط الطائش الذي نشهده في بعض وسائل الإعلام والخطابات بين الإسلام والمسلمين من جهة وبين الإرهاب من جهة ثانية.

كما أكد الرئيس الحريري أن اللبنانيين والعرب كما بقية شعوب العالم ينظرون إلى فرنسا على أنها البلد المنبع لحقوق الإنسان وفكرة الدولة التي تساوي بين جميع أبنائها من دون أي تمييز عرقي أو ديني أو طبقي.

وشرح الرئيس الحريري أن لبنان الذي لا يتجاوز عدد سكانه الاربعة ملايين نسمة بات يستقبل على أراضيه قرابة مليوني لاجئ سوري وفلسطيني، وهو الأمر الذي يعرض اقتصاده وبناه التحتية لضغط غير مسبوق، وهو الأمر الذي تعمل الحكومة اللبنانية على وضع خطة متكاملة لمواجهة أعبائه، لمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة في هذا المجال.

وبعد لقائها وزير الخارجية والمغتربين اكدت المرشحة للرئاسة الفرنسية ان “ما يهمني في موضوع حماية المسيحيين هو العمل على تمكينهم من البقاء في أرضهم”.

من بعدها التقت لوبان رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل، كما التقت في البرلمان النواب ميشال موسى ممثلا كتلة “التحرير والتنمية”، وعاطف مجدلاني ممثلا “كتلة المستقبل”، وفؤاد السعد ممثلا كتلة “اللقاء الديمقراطي” والان عون ممثلا كتلة “التغيير والاصلاح”.