لهذا السبب لم تطرح عائلة كردشيان بطاقة معايدة ككل عام

على غير عادتها، امتنعت عائلة كردشيان هذا العام من طرح صورة لكل افراد العائلة كبطاقة معايدة في عيد الميلاد وذلك بسبب الاحداث الصعبة التي مرت على العائلة في عام 2016 والتي حالت دون طرح الصورة العائلية كما جرت العادة.

ومن بين هذه الاحداث، تعرض كيم للسرقة خلال اسبوع الموضة في باريس، ايضاً طلاق كلوي كردشيان ولامار اوديم بعد فترة طويلة من تقديم اوراق الانفصال، ايضاً الانهيار العصبي الذي تعرض له كانييه ويست، واخيراً الاحداث الدرامية بين بوب كردشيان وخطيبته بلاك شينا.

وقال مصدر لموقع TMZ الذي يهتم باخبار المشاهير ان العائلة قررت عدم طرح بطاقة معايدة بعد المأساة التي لحقت بها عام 2016.

المصدر: موقع بصراحة