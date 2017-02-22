لهذا السبب غاب مدرب مصر عن استقبال ميسي

كشف المدرب المساعد ومحلل الأداء لمنتخب مصر لكرة القدم محمود فايز عن أن سبب غياب المدير الفني الارجنتيني للفراعنة هيكتور كوبر عن استقبال مواطنه ليونيل ميسي في في القاهرة يعود إلى تمضيته اجازة في اسبانيا.

وقال فايز في تصريحات صحافية إن كوبر متواجد حاليا في إسبانيا لقضاء إجازة قصيرة بعد بطولة الأمم الإفريقية، التي حصل منتخب مصر فيها على المركز الثاني خلف الكاميرون.

أضاف:”كوبر سعيد لزيارة ميسي للقاهرة، وكان يتمنى التواجد لولا ظروف الإجازة، كوبر يعشق ميسي، وسبق أن رشحه للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بالتصويت كمدرب لمنتخب مصر“.