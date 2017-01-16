لهذا السبب تمت اقالة ألبرت رورا من منصبه

كشفت ادارة نادي برشلونة الإسباني عن استغنائها عن خدمات ألبرت رورا الذي كان يشغل منصب مدير الاتصالات ، فيما أوضح البيان أن القرار يرجع إلى تغييرات على هيئة إدارة الاتصالات في النادي الكتلوني ، وهذا القرار ليس له علاقة بالأحداث الأخيرة بعد تصريحات اثنين من المديرين التنفيذيين بشأن المهاجم ليونيل ميسي .

وأوضح البيان الرسمي للفريق الكتالوني أن مجلس الإدارة وافق على الهيئة الجديدة التي سوف تتشكل من خوسيه مانويل لازارو المدير الصحفي السابق للفريق الأول ، بالإضافة إلى توني رويز الذي تميز بخبرة طويلة في نادي برشلونة .