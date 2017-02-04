قالت شركة مايكروسوفت، الجمعة، إنها تعتزم إنهاء الإصدارات القديمة من خدمة التراسل سكايب، في مسعى منها لدفع المستخدمين إلى تنزيل الإصدارات الحديثة.

وقالت عملاقة البرمجيات الأميركية في منشور على مدونة سكايب إنه اعتباراً من يوم 1 آذار/مارس المقبل لن يكون بإمكان المستخدمين الذين يستعملون الإصدار 7.16 والأقدم من برنامج سكايب لنظام ويندوز، والإصدار 7.18 والأقدم لنظام ماك تسجيل الدخول إلى الخدمة.

وأضافت مايكروسوفت: “إذا كنت واحداً من أولئك المستخدمين، فكل ما عليك فعله هو تنزيل التحديث الجديد”.

يُشار إلى أن قرار الشركة الجديد يأتي في إطار استراتيجيتها للتحول بسكايب من خدمة للتواصل بين الأفراد إلى منصة عصرية مع معمارية سحابية وموجهة للأجهزة المحمولة.

وذكرت مايكروسوفت أنها وكجزء مهم من هذا التحول أضافت بعض التحسينات والمزايا الجديدة، بما في ذلك تحسين الأداء والجودة من خلال إعادة تصميم البنية التحتية للبرنامج وجعله أسرع أداء واستجابة.

ويتضمن التحول الجديد أيضاً إتاحة مزايا: مكالمات الفيديو الجماعية عبر الأجهزة المحمولة، والمحادثات المرئية الجماعية، وحفظ رسائل الفيديو، وإمكانية مشاركة الملفات سحابياً.