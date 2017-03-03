لمن ينتظرون آيفون 8: لا تتخلصوا من شواحنكم القديمة

تتعرض معظم الهواتف قبل الكشف عنها للكثير من الشائعات حول مميزاتها وخصائصاها. وقبل أيام أثار تسريب عن هاتف Iphone 8 انزعاج الملايين من عشاق الهاتف الشهير، إذ ذكر موقع “Gizmodo” أن آيفون 8 سيستخدم منفذ “يو إس بي سي” USB-C للشحن، بدلا من المنفذ الحالي الذي يحمل اسم Lightning لايتنينغ، الموجود في آيفون 7 وبعض الهواتف الأخرى.

ويعني ذلك التوجه -إذا كان صحيحا- أن مستخدمي هواتف أبل سيفرض عليهم استبدال شواحنهم القديمة من أجل ملاءمتها مع منفذ “يو إس بي سي” الجديد.

مصدر ينفي

هذا التسريب “المزعج”، نفاه مؤخرا مصدر موصوف بالمصداقية يعمل بشركة “KGI Securites” النافذة فيما يتعلق بمنتجات أبل، وفق ما وصفها موقع “ماشابل” الأميركي.

ووفقا لذلك المصدر فإن النسخ الثلاث الجديدة من هاتف أيفون، ستبقى محتفظة بمنفذ Lightning، فيما سيتم في الوقت نفسه تبني منفذ “يو إس بي سي” USB-C، لدعم سرعات شحن فائقة.

ويعني ذلك أن عشاق آيفون سيستطيعون الاستعانة بالشاحن التقليدي الذي اعتمدته أبل منذ عام 2012، حين استبدلت به كيبل “دوك” الذي كان معمولا به في أجهزة الآبيود والآيفون السابقة.