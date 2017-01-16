لمن قالت شريهان “جميلك في رقبتي إلى يوم لقاء ربي”؟

اعربت النجمة شيريهان عن عن شكرها وامتنانها الكبير للفنانة صابرين التي حضرت حفل الإعلان عن عودة شيريهان للفن.
وغرّدت شيريهان عبر حسابها على موقع “تويتر”: “شرفتي قلبي بمجيئك يا حبيبة عمري، أما ما فعلتيه معي منذ لحظة دخولي غرفة العمليّات وحتى الأن، جميل في رقبتي إلى يوم لقاء ربي.. #شريهان”.
وردت صابرين: “طيب أقول ايه للست الجميله دي انا اللي بشكرك لمدة دقايق رجعتيلنا احلي ذكريات عمرنا بجد الصداقة كنز لا يفنى بحبك يا شيري”.
وعادت شيريهان للرد عليها مرة أخرى مغرّدةً: “بحبك وبحترمك وببوس جبين صابرين الإنسانة التي لا تنفصل أبداً عن صابرين الفنانة الرائعة.. ربي يديم حبك عليا نعمة“.
المصدر: لها
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