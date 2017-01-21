لمن سيُعطي كاظم الساهر ألحانه؟

منذ سنوات عديدة خاض قيصر الغناء العربي كاظم الساهر تجارب متتالية في التلحين حيث إنّ معظم أعماله التي كتبها الشاعر الراحل نزار قباني وضع عليها الساهر ألحاناً من توقيعه الشخصي، لكن هذه المرة سوف يُلحّن القيصر لموهبة شابّة.

من هو نجم ستار أكاديمي؟

برز اسم الشاب الموهوب عبد السلام الزايد في برنامج الهواة ستار أكاديمي في موسمه العاشر، وقد لفتت موهبته القيصر كاظم الساهر الذي بادر في تقديم لحن له، وفي اتصال خاص مع الزايد صرّح لنواعم بأنّه سيتعاون مع القيصر في عمل جديد حيث سيلحّن له الساهر لحناً جديداً.

وفي الاتصال عينه، أشار لنا عبد السلام إلى مدى إعجاب كاظم بصوته وإيمانه بموهبته وهو الذي لطالما دعم المواهب الشابة والصاعدة.

ابن شقيقه صلة الوصل بينهما

أما عن كيفية تعارفهما فكشف لنا الزايد أنّه التقى بالساهر في كواليس حفله الأخير في المغرب كما أنّ الزايد على تواصل دائم مع نجل شقيق القيصر الذي يُدعى ساهر الساهر، وهو من شكّل صلة وصل بين كاظم والزايد.

الأغنية بطابع رومانسي

وبذلك يكون الفنان الكويتي عبد السلام الزايد هو أول موهبة شبابية من برنامج ستار أكاديمي يلحّن له الساهر علماً بأنّه لم يُحدّد بعد موعداً نهائياً لهذا العمل الغنائي الجديد الذي سيحمل طابعاً رومانسياً، مع الإشارة إلى أنّ القيصر وعد بعض نجوم ذا فويس أكثر من مرة بالتلحين لهم.

في مقلب آخر، كانت قد راودت الفنان كاظم الساهر شائعة مغرضة بحقه تفيد بأنه دخل أحد مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن حلّ ضيفاً على برنامج أراب آيدول كأول ضيف في حلقات العروض المباشرة لهذا الموسم.

كاظم الساهر يُلحّن مجدداً!

المصدر: نواعم