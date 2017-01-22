لمن اهدى راموس احدى اهدافه امام ملقة ؟

عبر قائد فريق ريال مدريد الإسباني الدولي سيرجيو راموس عن سعادته عقب تسجيله ثنائية اهدت فريقه الفوز بنتيجة 2-11 امام فريق ملقة ضمن منافسات الدوري الإسباني .

وقال راموس :” الفوز بلا شك كان مهم للغاية وهذا من اجل اللعب والمنافسة على لقب الدوري الإسباني،اهدي أحد أهدافي الى والدتي التي وقفت بجانبي ودعمتني في الفترة الماضية”.

واضاف راموس:”نعلم أن جمهور الريال يطالب دائماً بالمزيد من التألق وهذا شيء طبيعي ، في مباراة إشبيلية قدمنا أداء جيد للغاية ولكننا في أخر خمسة دقائق لم نتعامل بشكل جيد في المباراة فخسرنا ولكن اليوم حققنا الفوز “.