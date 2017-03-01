لمعالجة الإكتئاب.. العبوا هذه الألعاب على الهواتف الذكية

إنتشرت الألعاب على الهواتف الذكية بشكل مبهر، وبالإضافة إلى ما تقوم به من دور ترفيهي، هي تلعب دوراً هاماً في معالجة الاكتئاب.

فقد توصّل الباحثون لدليل يشير إلى أنّ الألعاب الموجودة على الهواتف الذكية لها قدرة عالية على تحسين وظائف الدماغ، وقد أوضح العلماء أنّ عملية لعب الألعاب تقوم بدون قصد بمعالجة المشكلات المعرفية المتعلقة بالإضطراب، عوضاً عن التعامل مع الأعراض فقط.

وأشار العلماء إلى تقنية علاجية تعتمد إعتماداً كلياً على لعبة خاصة لأجهزة التابلت تدعى “Project EVO”، والتي تمّ تصميمها بشكل مخصّص لتحسين أداء الجهاز العصبي.

وقد طلب من مجموعة بحث تعاني جميعها من اكتئاب كبار السن لعب هذه اللعبة 5 مرات أسبوعياً لمدة قدرها 20 دقيقة، وجاءت بعد ذلك النتيجة لتؤكد تحسّن المزاج والقدرة على الإنتباه.

على الرغم من أنّ هذا التطبيق لم يتم تصميمه بغرض علاج أعراض الاكتئاب، ولكن تمّت تجربته بنجاح في معالجة الإضطرابات المعرفية، مثل إصابات الدماغ الرياضية، وفرط الحركة عند الأطفال، ونقص الإنتباه.