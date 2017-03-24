لماذا ينتهج داعش أسلوب الدهس في عملياته الإرهابية؟

تزايد اتجاه المتطرفين الارهابيين لتنفيذ عمليات دهس المشاة بالسيارات أو الشاحنات مثل العملية التي نفذها خالد مسعود قرب البرلمانالبريطاني الأربعاء، لأنها رخيصة التكاليف سهلة التنفيذ، ومن الصعب منعها.

ويؤكد خبراء أمنيون ان القضاء على الهجمات الإرهابية بصورة تامة بل حتى التنبؤ بها قد يبدو مستحيلا بسبب تنوع وسائل الإرهابيين.

وهذا الأسلوب تبناه داعش عبر دعوة الناطق الرسمي باسم التنظيم أبو محمد العدناني قبل مقتله إلى استخدام كافة الأساليب المتاحة لتنفيذ العمليات، سواء كانت بعبوة أو طلقة أو سكين أو سيارة.

وبالفعل وقعت هجمات عدة بهذا الأسلوب، كان آخرها الهجوم الذي نفذه خالد مسعود أمام البرلمان البريطاني.

قبلها قتل 12 شخصا تحت عجلات شاحنة استخدمها التونسي أنيس العمري لمهاجمة المتسوقين في سوق لعيد الميلاد بالعاصمة برلين في الـ 19 من ديسمبر الماضي.

قبلها وتحديدا في الـ 28 من نوفمبر الماضي صدم الطالب الأميركي من أصول صومالية عبد الرزاق لي مجموعة من المشاة في أوهايو، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا.

والحادث الأبرز وقع في منتجع نيس الفرنسي في يوليو عام 2016 عندما قاد التونسي محمد لحويج بوهلال شاحنة ليدهس العشرات من المحتفلين بالعيد القومي الفرنسي ما أسفر عن مقتل 86 شخصا.

المصدر: العربية