لماذا شارك النجماوي عباس عطوي بتمارين شباب الساحل؟!..

شارك قائد فريق النجمة السابق عباس عطوي عصر الخميس في تمارين شباب الساحل وذلك بعد قرار ادارة ناديه ايقافه عن اللعب ادارياً.

واشارت مصادر ساحلية، ان رئيس النادي سمير دبوق وافق على مشاركة عطوي في التمارين دون تردد، وذلك لابقاء اللاعب عَلى جهوزيته الفنية.